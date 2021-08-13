الشقة تصل لـ2000 جنيه في الليلة.. رحلات اليوم الواحد تنعش شواطئ الإسكندرية - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

شهدت شواطئ الإسكندرية خلال الأيام الماضية إقبالا كبيرًا من المواطنين على التنزه والاستمتاع بمياه البحر ما أثر على ارتفاع أسعار شقق الإيجار المصيفي والتي تراوحت أسعارها بين 500 إلى 2000 جنيه في الليلة الواحدة.

سجلت المنشآت الفندقية في الإسكندرية والساحل الشمالي خلال الثلث الأول من شهر أغسطس أعلى نسب إشغالات تراوحت بين 90 إلى 100% مع قرب انتهاء موسم الصيف.

وقال إيهاب الجندي عضو مجلس إدارة شعبة السياحة والطيران بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن حجم الإشغالات يصل إلى 100% خلال العطلات الأسبوعية بينما يتراوح بين 75 إلى 90% في باقي أيام الأسبوع.

وأضاف في تصريح صحفي لـ"الخليج 365" أن نسب الحجوزات الخاصة برحلات اليوم الواحد شهدت نموا كبيرا خلال الشهر الجاري خاصة في العطلات الأسبوعية وهو ما انعكس على نسب الإشغالات المشار إليها.

وأشار الجندي إلى أن إجمالي عدد الغرف الفندقية بالإسكندرية بلغ 5000 غرفة بالإضافة إلى 3238 غرفة فندقية بالساحل الشمالي، لافتا إلى أن الحجوزات تجرى وفقا للضوابط التي تسمح بحد أقصى حجز 75% من القدرة الاستيعابية للمنشآت الفندقية.

وأكد التزام الفنادق بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا طبقا لتعليمات مجلس الوزراء، مبينا أن إجراءات التطهير والتعقيم تجرى على مدار اليوم بالفنادق من خلال متخصصين يلتزمون بارتداء ملابس الوقاية ورش جميع الأماكن بمواد كيميائية تحتوي على نسبة 70% كحول، ويستغرق العمل لتطهير كل مكان بين 30 إلى 60 دقيقة.