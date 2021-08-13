محافظ أسوان بمناسبة اليوم العالمي للشباب: يضربون المثل في الجهد والعمل

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

بمناسبة اليوم العالمي للشباب، تقدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بالتهنئة للشباب الأسواني الذين يضربون في كل قطاع أعظم المثل في الجهد والعمل الدؤوب لصالح الوطن الغالي مصر، ويحصدون المراكز والجوائز لرفع أسم أسوان محلياً ودولياً ، وهم من يضحون بأرواحهم من أجل استقرار وأمن الوطن.

مؤكدًا علي أن شباب مصر يشهدون دعماً ورعاية من القيادة السياسية غير مسبوق، فالدولة المصرية في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تدعم شباب الوطن وتعدهم ليكونوا رافعي راية الوطن في كافة القطاعات.