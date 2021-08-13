شرم الشيخ تستعد للدورة الرابعة في مهرجان "جولدن شيف" الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد :

تستعد مدينة شرم الشيخ لانطلاق الدورة الرابعة لمهرجان "جولدن شيف الدولي"، والذي يستمر على مدار أسبوع خلال الفترة من ١٥ إلى ٢٢ من شهر سبتمبر المقبل بمشاركة عدد من الدول العربية.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن مدينة شرم الشيخ تستضيف هذا المهرجان منذ سنوات، ضمن سياحة المهرجانات بالمدينة.

وأوضح محافظ جنوب سيناء في تصريح له اليوم الجمعة، أنه جرى تطوير المدينة وإقامة قاعات كبرى مجهزة على أعلى مستوى، لاستضافة كافة المهرجانات بمختلف أنواعها، تعزيزًا لسياحة المهرجانات.

وأشار إلي أنه يجري تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا، بداية منذ وصول ضيوف المدينة إلى مطار شرم الشيخ، وحتى أماكن الإقامة، وأيضًا القاعات الخاصة بالمهرجانات حرصًا على سلامة وصحة الجميع.

ومن جانبها قالت نيفين أبو زيد، رئيس المهرجان، إنه جرى الانتهاء من التحضيرات الأولى الخاصة بفعاليات المهرجان، من خلال طرح استمارة المشاركة، وإعلان أسماء لجنة التحكيم، وتحديد الدول المشاركة في المهرجان، ومنها السعودية و لبنان و اليمن و الجزائر و مصر .

وأوضحت رئيسة المهرجان في تصريح لها، أن من أبرز الحضور في المهرجان الشيف عبد الصمد الهوساوي، عضو لجنة التحكيم ورئيس الوفد السعودي، و الشيف علاء بستاني، عضو لجنة تحكيم ورئيس الوفد اللبناني، والشيف ناصريه يمنية، عضو لجنة تحكيم ورئيس الوفد الجزائري، ومن مصر الشيف أحمد رحمي، كبير المحكمين، ولفيف من أفضل الطهاة في مصر و الدول المشاركة، ومن المقرر أن يجري الإعلان خلال أيام باقي أسماء لجنة التحكيم .

وأكدت أن هذه الدورة من المهرجان تعد نقطة بداية لانطلاقة جديدة، بعد توقف دام لعام بسبب جائحة كورونا .