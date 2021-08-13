كوريا الجنوبية تتسلم أول غواصة لإطلاق الصواريخ الباليستية وتعزيز قدراتها تحت الماء

محمد اسماعيل - القاهرة - سول-(أ ش أ):

أعلنت كوريا الجنوبية أنها تسلمت اليوم الجمعة أول غواصة محلية بوزن 3000 طن قادرة على إطلاق الصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات لتعزيز قدرات البلاد الدفاعية تحت الماء.

وقالت البحرية الكورية -في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية- إنه "بعد نشر الغواصة، ستلعب دورا نشطا كنظام سلاح استراتيجي ضد التهديدات، حيث يمكن أن تعمل تحت الماء لمدة 20 يومًا دون أن تطفو على السطح، موضحة أن كوريا الجنوبية حاليًا لديها غواصات بوزني 1200 طن و 1800 طن".

وتعد الغواصة التي تحمل اسم دوسان أن تشانغ-هو، مقاتل الاستقلال الكوري، في حوض أوكبو لبناء السفن التابع لشركة دايو لبناء السفن والهندية البحرية بجزيرة جيوجي الجنوبية.

كما تعد الغواصة هي الأولى من ثلاث غواصات من فئة "دفعة -1 من جانج بو-جو 3" وزن 3000 طن، تخطط كوريا لبنائها بحلول 2023، في إطار مشروع بقيمة 3.09 تريليونات وون (2.7 مليارات دولار أمريكي) تم إطلاقه في عام 2007، وتم تصميم الغواصة الحديثة محليا و76% من أجزائها محلية الصنع.

ويمكن أن تحمل الغواصة التي يبلغ طولها 83.5 مترًا وعرضها 9.6 أمتار 50 من أفراد الطاقم وقادرة على إطلاق صواريخ باليستية من الغواصة إلى الأرض بستة أنابيب إطلاق عمودية.