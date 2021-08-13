بينهم 4 سيدات.. إصابة 5 أشخاص في انهيار سقف منزل بالبحر الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - حسين فتحي:

تعرض 5 أشخاص للإصابة جراء سقوط سقف منزل كانوا يقيمون فيه في منطقة زرزارة بسفاجا التابعة لمحافظة البحر الأحمر، وجرى نقل المصابين للمستشفى وتحرير محضر للعرض على النيابة المختصة لتتولى التحقيق.

تلقى اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا سقوط سقف منزل علي قاطنيه في سفاجا، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة كانوا يقيمون في المنزل.

بينت التحريات الاولية أن المنزل يقع في منطقة "زرزارة" والتي تعتبر ضمن المناطق الأكثر خطورة وغير المخططة، وجرى تحرير المحضر القانوني اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة المختصة لتتولى التحقيق.