الجيش المصري يقضي على 13 تكفيرياً في سيناء

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن المتحدث العسكري المصري، مقتل 13 إرهابيا واستشهاد 9 من أبطال القوات المسلحة كحصيلة للضربات والعمليات التي قام بها ضد الجماعات التكفيرية في شبه جزيرة سيناء،

وقال الجيش المصري في بيان، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، "استكمالاً لجهود القوات المسلحة فى أعمال مكافحة الإرهاب بوسط وشمال سيناء وحال تبادل إطلاق النيران تم القضاء على عدد (13) عنصراً تكفيرياً، كما تم ضبط (15) بندقية آلية وكميات من الذخائر مختلفة الأعيرة، وعدد (20) خزنة بندقية آلية، وضبط عدد من الدراجات النارية التى تستخدمها العناصر التكفيرية فى تنفيذ عملياتها الإرهابية ، كما تم ضبط عدد من الهواتف المحمولة وعدد 2 نظارة ميدان وكميات من المبالغ المالية من مختلف العملات".

وأضاف البيان "قد اتخذت القوات المسلحة حيال ذلك كافة الإجراءات القانونية وعرضها على جهات التحقيق المختصة، ونتيجة للأعمال القتالية نال شرف الاستشهاد والإصابة عدد ( 9 ) من أبطال القوات المسلحة".

وأضاف "هذا وتؤكد القوات المسلحة على إستمرار جهودها لملاحقة العناصر الإرهابية لينعم شعب مصر بالأمن والأمان".