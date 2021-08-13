طالبان تسيطر على هرات ثالث أكبر مدينة في أفغانستان

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 13 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ 29 دقيقة

أعلن مسؤول محلي الجمعة، أن مسلحي حركة طالبان انتزعوا السيطرة على معظم أنحاء مدينة هرات، ثالث أكبر مدينة في أفغانستان.

وقال غلام حبيب هاشيمو، لوكالة رويترز للأنباء اليوم الجمعة، إن القوات الحكومية تسيطر فقط على المطار ومعسكر للجيش في المدينة التي يقطنها نحو 600 ألف نسمة، قرب الحدود مع إيران.

وأضاف حبيب قائلا: “العائلات إما غادرت وإما تختبئ في منازلها”.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن مسؤولون أفغان، أن مسلحي حركة طالبان سيطروا على مدينة فيروز كوه في ولاية غور غربي أفغانستان دون أي قتال.

وقال عضو مجلس الولاية فضل الحق إحسان وممثلة الولاية في البرلمان الأفغاني فاطمة كوهستاني إن المسؤولين المحليين وقوات الأمن تخلوا عن وسط المدينة صباح اليوم.

وأضافا أن طالبان تسيطر حاليا على جميع المباني الحكومية في المدينة.

ويبلغ عدد سكان فيروز كوه ما يزيد قليلاً على 132 ألف نسمة وهي عاصمة الولاية رقم 15 التي تسقط في أيدي طالبان في غضون أسبوع.

وخلال الساعات القليلة الماضية، أكد مسؤولان أفغانيان أن طالبان اجتاحت لشكر كاه، المدينة الرئيسية في الجنوب وعاصمة ولاية هلمند، أكبر ولاية في البلاد من حيث المساحة.

وقال مسؤولان في الولاية عطاالله أفغان وعبدالمجيد آخوندزاده لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن عناصر طالبان سيطروا على مكاتب حكومية رئيسية، مثل مكتب الحاكم.