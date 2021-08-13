فقدان 9 أشخاص اثر تصادم سفينتين شرقي الصين

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 13 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

فقد تسعة أشخاص بعدما اصطدم قارب صيد بسفينة شحن في المياه قبالة مدينة تشوشان الساحلية في مقاطعة تشجيانغ بشرقي الصين، بعد ظهر يوم أمس الخميس.

وسقط عشرة أشخاص من أفراد طاقم قارب الصيد في المياه عندما غرق القارب بعد الحادث، حيث تم إنقاذ شخص واحد منهم في الموقع، بينما لا يزال التسعة أشخاص الآخرين في عداد المفقودين حتى صباح اليوم الجمعة.

وأرسل مركز البحث والإنقاذ في المقاطعة عدة قوارب دورية وسفن إنقاذ إلى موقع الحادث لتنسيق عمل السفن القريبة للبحث عن أفراد الطاقم المفقودين.