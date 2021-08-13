لابيد: المغرب وإسرائيل يتبادلان السفارات في غضون شهرين

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 13 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، إنه جرى الاتفاق بين الخارجيتين المغربية والإسرائيلية على رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين في غضون شهرين.

وأكد لابيد، خلال زيارته أمس الخميس إلى المغرب أنه سيتم اتخاذ خطوات عملية في هذا الاتجاه، خلال الشهرين المقبلين ومن المتوقع أن يكون ذلك في أكتوبر أو نوفمبر من العام الجاري، وفق تطورات الحالة الوبائية لكورونا، لافتا إلى أن “العلاقات بين إسرائيل والمغرب سترتقي إلى مستوى أعلى من العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية”.

وقال في مؤتمر صحفي عقده بمدينة الدار البيضاء على هامش اختتام زيارته الرسمية للمغرب: “أتوجه بالشكر إلى الملك محمد السادس ووزير الخارجية ناصر بوريطة على حفاوة الاستقبال، وتبعا لهذه الزيارة التي قمنا بها للمغرب، فقد قررنا، مع وزارة الخارجية المغربية، رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية مع المملكة وتحويل مكتبي الاتصال إلى سفارتين في غضون شهرين”.

وكان يائير لابيد افتتح الخميس مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط بصحبة وفد كبير، وتشكل زيارة لابيد أول زيارة لدبلوماسي إسرائيلي إلى المغرب منذ استئناف العلاقات عام 2020 بين البلدين.

وسلم لابيد نظيره المغربي، رسالة دعوة من الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هيرتسوغ إلى العاهل المغربي، لزيارة إسرائيل.