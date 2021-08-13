أميركا تسمح بإعطاء جرعة ثالثة من لقاح كورونا لهذه الفئة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 13 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

افادت وكالة “اسوشييتد برس” بان الولايات المتحدة، سمحت الجمعة، بإعطاء جرعة إضافية من اللقاح المضاد لكوفيد للأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة بينما تكافح البلاد للحد من انتشار المتحورة دلتا.

وقالت مفوضة إدارة الغذاء والدواء بالوكالة جانيت وودكوك في بيان، إن “البلاد دخلت موجة أخرى من جائحة كوفيد-19 وإدارة الغذاء والدواء تدرك أن الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة معرضون بشكل خاص لخطر الإصابة بأمراض خطيرة”.

وأوضح البيان أن الجرعة الثالثة مخصصة للذين خضعوا لعمليات زراعة أعضاء صلبة أو الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

وأضافت وودكوك أن “الآخرين الذين استكملوا برنامج تطعيمهم يتمتعون بالمناعة اللازمة ولا يحتاجون إلى جرعة إضافية من لقاح كوفيد حتى الآن”.

وقبلها بساعات، قال الدكتور أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية بالولايات المتحدة، إن توصيات ستصدر للأشخاص الذين حصلوا على لقاح مضاد لكوفيد-19 ويعانون من ضعف في جهاز المناعة بالحصول على جرعة معززة.

وتوقع فاوتشي، في مقابلة مع برنامج “توداي” Today على شبكة “إن بي سي” NBC، الخميس، أن تصدر التوصية “في القريب العاجل”.

يعاني الأشخاص من ضعف في جهاز المناعة لعدة أسباب، بينها زرع الأعضاء أو السرطان أو حالات أخرى. لكن توصية للحصول على جرعة معززة إضافية ستأتي من إدارة الأدوية الفيدرالية الأميركية.

أوضح فاوتشي أنه بالنسبة للمجموعات الأخرى التي حصلت على اللقاحات، مثل كبار السن، يتم جمع البيانات لتحديد ما إذا كانت حمايتهم “أقل من المستوى الحرج” ومتى تنخفض، و”حينئذ ستصدر التوصيات بشأن تقديم الجرعات المعززة” للآخرين.

أضاف قائلا “في الوقت الراهن، لن نقدم الجرعات المعززة إلا لمن يعانون من نقص المناعة”.

أردف فاوتشي: “بالطبع، سيكون هناك وقت يتعين علينا فيه الحصول على جرعات معززة لأنه لا يوجد لقاح، على الأقل ليس ضمن هذه الفئة، يضمن حماية دائمة”.

وتوفي أكثر من 619 ألف شخص في الولايات المتحدة بكورونا بينما يسجل عدد الإصابات ارتفاعا حادا في الأشهر الأخيرة بسبب انتشار متحورة دلتا.