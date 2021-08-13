استقبال شعبي تاريخي للمصرية فريال أشرف صاحبة ذهبية طوكيو (فيديو)

وصلت البطلة الأولمبية فريال أشرف الحائزة على الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو 2020 بالكاراتيه إلى منزلها في حي المطرية بالقاهرة، وسط استقبال شعبي حافل من أهالي المنطقة، الخميس.

وحرص أصدقاء وجيران البطلة فريال على الاحتفال بها، وتم تخصيص حافلة لإيصال اللاعبة من المطار إلى منزلها، كما حضر عدد من لاعبي ولاعبات الكاراتيه التابعين لمنطقة القليوبية للاحتفال بالبطلة التي رفعت اسم مصر عاليا في أولمبياد طوكيو 2020.

ونشرت فريال على صفحتها عبر "فيسبوك" صورا من استقبالها، واحتفالها مع أهالي المنطقة، وكتبت: "استقبال أهلي وجيراني وعزوتي والله فرحتوني جدا، شكرا لكل أهل منطقتي بالمطرية وتحيا مصر".

وحظيت فريال أشرف إضافة لأحمد الجندي صاحب فضية الخماسي الحديث، القادمين من طوكيو بعد انتهاء المشاركة في الأولمبياد، باستقبال رسمي في مطار القاهرة وتقديم الورود والهدايا التذكارية.

وأحرزت فريال البالغة 22عاما الميدالية الذهبية بأولمبياد طوكيو في منافسات الكراتيه للسيدات وزن فوق 61 كغ.

وحققت فريال إنجازا كونها أول لاعبة تحقق الميدالية الذهبية في تاريخ مشاركات مصر في دورة الألعاب الأولمبية حيث لم تسبقها أي لاعبة مصرية بتحقيق الذهبية بعد أن

فازت عبير عبد الرحمن بالفضية والبرونزية في رفع الأثقال وسارة سمير بالبرونزية أيضا في رفع الأثقال.