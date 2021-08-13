انت الان تتابع خبر تيباس يسخر من برشلونة ويكشف السبب الحقيقي لمغادرة ميسي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتم إقرار الاتفاقية بين الليجا والصندوق، لضخ 2.7 مليار يورو في المسابقة، بتأييد 38 فريقا ومعارضة 4.

وكان التصويت سريا، لكن أندية ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيك بيلباو أعلنت رفضها للاتفاق، الذي قوبل أيضا برفض ناد في القسم الثاني، لم يكشف عن هويته.



وقال تيباس عن ذلك: "ريال مدريد يعرقل التوصل لاتفاقيات منذ 8 سنوات".

وأضاف: "كنت أريد تواجدهم، لكننا لن نبكي لعدم تواجدهم، ولن يعرقل ذلك التطور، لأن CVC جاء من دون الاعتماد على التعاون معهم".

من ناحية أخرى، أشار تيباس إلى أن ريال مدريد يستطيع التعاقد مع كيليان مبابي أو غيره، لأن وضعه المالي يسمح بذلك.

وبالإضافة إلى الأندية الأربعة التي رفضت الاتفاق، عارضه أيضا الاتحاد الإسباني لكرة القدم، برئاسة لويس روبياليس.



وحول رحيل ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان، قال تيباس إن مغادرة النجم الأرجنتيني برشلونة والمسابقة الإسبانية كانت "أمرا مؤلما بعض الشيء".

وأشار على سبيل السخرية، إلى أن النادي الكتالوني لديه "أشخاص أذكياء للغاية لدى اتخاذ القرارات، وفي آخر القرارات التي اتخذوها يظهر ذلك".

وأضاف تيباس "كان يحق لبرشلونة الحصول على 275 مليون يورو من هذه الاتفاقية".

وتابع: "لا أعرف حسابات برشلونة من أجل خفض إجمالي رواتبه، لكن مع هذه النسبة البالغة 15% (المخصصة للصفقات من عوائد اتفاقية CVC)، إذا كان قد قبل هذا النوع من التمويل، لكان لديه ما يقرب من 40 مليونا.. وهو ما كان سيساعده في الحصول على فريق أكثر تنافسية، في ظل وجود ميسي أو لاعب آخر".

وأردف "من الواضح أننا نريد دائما وجود أفضل لاعبين في الدوري الإسباني.. غادر نيمار، وغادر كريستيانو، وغادر الآن ميسي.. لقد كان رحيلا مؤلما إلى حد ما، لأنه لمدة شهر كان كل شيء يسير على ما يرام، وفي ذات مساء تغير الأمر".

واستكمل "رحيل ميسي يؤلم، لكننا عملنا بجد حتى لا تنخفض قيمة حقوقنا.. برشلونة لم يصبح من دون ميسي لهذا السبب، أنا أربط رحيله بقضايا أخرى.. برشلونة لديه ديون وخسائر من الموسم الماضي".