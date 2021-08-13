انت الان تتابع خبر طالبان تستولي على قندهار ثاني أكبر مدن أفغانستان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفي البداية، قال متحدث باسم طالبان عبر حساب موثق على "تويتر" أنه "تم فتح قندهار بالكامل. بعد الوصول إلى ساحة الشهداء في المدينة"، وفق ما أوردت "فرانس برس".

ونقلت الوكالة عن أحد سكان المدينة أن القوات الحكومية انسحبت فيما يبدو جماعيا إلى منشأة عسكرية خارج المدينة، الواقعة جنوبي أفغانستان.



وفي وقت لاحق، نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر حكومية محلية وأمنية أفغانية أن حركة طالبان سيطرت على مركز المدينة بالفعل.

وقال مسؤول في الحكومة المحلية: "سيطرت طالبان على مدينة قندهار بعد اشتباكات عنيفة في ساعة متأخرة الليلة الماضية".

ولمدينة قندهار أهمية استراتيجية ورمزية في آن، إذ إنها تحتوي على مطار دولي، وتعد واحدة من المراكز التجارية الرئيسية في أفغاستان.

ويسكن قندهار، ثاني أكبر مدينة في أفغانستان نحو نصف مليون شخص.



وتمثل السيطرة على قندهار أهمية رمزية لحركة طالبان، إذ إنها بذلك تستعيد السيطرة على معقلها الذي خسرته عام 2001، في بداية الغزو الأميركي لأفغانستان.

ومع خسارة قندهار، لم يعد لدى الحكومة الأفغانية مناطق تسيطر عليها سوى العاصمة كابل وبعض الجيوب حولها.

وبدأت حركة طالبان هجوما واسع النطاق منذ بداية مايو الماضي، تمكنت خلالها من السيطرة على مناطق واسعة في البلاد، إذ باتت تسيطر على مراكز 11 ولاية أفغانية.

وتزامن ذلك الهجوم مع إعلان الولايات المتحدة نيتها سحب قواتها من أفغانستان بعد 20 عاما من الوجود هناك، ومن المقرر أن ينتهي الوجود العسكري الأميركي بشكل كامل في نهاية آب/أغسطس الجاري.

