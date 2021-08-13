شكرا لقرائتكم إسرائيل تسقط مسيّرة تابعة لحزب الله اللبناني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الجيش الإسرائيلي الخميس، أنه أسقط طائرة مسيرة تابعة لحزب الله بعد أن دخلت المجال الجوي الإسرائيلي من لبنان. وقال في بيان مقتضب إن الحادثة وقعت، الأربعاء.

وأضاف "قواتنا رصدت الطائرة المسيرة وأسقطتها بنجاح، سنواصل العمل من أجل منع أي محاولة لانتهاك السيادة الإسرائيلية".

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ولم يذكر البيان تفاصيل فنية عن الطائرة المسيرة، لكن تقارير إعلامية إسرائيلية ذكرت أنها كانت غير مسلحة، ومن المرجح أنها كانت في مهمة استطلاع.

وتفجر التوتر على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية الأسبوع الماضي، إذ شن حزب الله هجمات صاروخية مما دفع إسرائيل إلى توجيه ضربات جوية وإطلاق نيران مدفعية.

واستهدف الجانبان أرضا فضاء، مما يشير إلى أن أيا منهما لم يكن مهتما بتوسيع نطاق الصراع. وكانت آخر حرب بين إسرائيل وحزب الله عام 2009.

وتزامن تصعيد الأسبوع الماضي مع توتر إقليمي أوسع مع إيران، التي نفت اتهامات أميركية وإسرائيلية وبريطانية بأنها وراء هجوم 29 يوليو على ناقلة نفط تديرها إسرائيل في الخليج قُتل فيه اثنان من أفراد الطاقم هما بريطاني وروماني.