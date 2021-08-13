شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل خطة التنمية الاقتصادية لزيادة إنتاج البترول فى العام الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهدف الحكومة فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجارى 2021/2022 زيادة الإنتاج بقطاع الاستخراجات (الزيت الخام والغاز، واستخراجات أخرى)، وصناعة تكرير البترول بنسبة 10% بالأسعار الجارية إلى نحو 1.31 تريليون جنيه عام 2021/2022 بالمقارنة بـ1.19 تریلیون جنيه العام السابق، وقياسا بالإنتاج المحقق فى عام 2019/2020 والبالغ قدره 1.12 تريليون جنيه، ونرصد فيما يلى عددا من الأرقام الهامة حول مستهدفات زيادة إنتاج البترول في العام المالى الحالى:

1- تستهدف خطة العالم المالى الجارى زيادة الإنتاج بقطاع الاستخراجات (الزيت الخام والغاز، واستخراجات أخرى)، وصناعة تكرير البترول بنسبة 10% بالأسعار الجارية.

2- تستهدف الخطة الوصول بالإنتاج إلى نحو 1.31 تريليون جنيه عام 2021/2022 .

3- تستهدف خطة الحكومة زيادة الإنتاج بالأسعار الثابتة بنسبة تناهز 4% خلال عام الخطة مقارنة بالعام السابق.

4- من المتوقع أن يرتفع الناتج إلى نحو 710 مليارات جنيه بالأسعار الجارية فى عام 2021/2022، مقابل 642.5 مليار جنيه متوقع عام 2020/2021 محققا معدل نمو قدرة 10.5%.

5- من المتوقع زيادة الناتج بالأسعار الثابتة من نحو 552 مليار جنيه إلى 569 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها، بنسبة نمو 3.2%.

6- من المتوقع أن تبلغ نسبة مساهمة الأنشطة 10.6% من الناتج المحلى الإجمالى العام الخطة.