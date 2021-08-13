الهند تسجل أكثر من 40 ألف إصابة جديدة بكورونا و585 وفاة

محمد اسماعيل - القاهرة - نيودلهي - أ ش أ:

سجلت الهند 40 ألفا و120 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 32 مليونا و117 ألفا و826 شخصا.

وذكرت وزارة الصحة الهندية- وفق ما أوردته صحيفة (تايمز أوف إنديا) الهندية، اليوم الجمعة- أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 585 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 430 ألفا و254 شخصا.

وأفادت بأن 42 ألفا و295 حالة تماثلت للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 31 مليونا و302 ألف و345 حالة.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في الهند إلى 385 ألفا و227 حالة.