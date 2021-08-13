طالبان تسيطر على عاصمة ولاية هلمند جنوبي أفغانستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن مصدر أمني، الجمعة، سقوط مدينة لشكركاه عاصمة ولاية هلمند جنوبي أفغانستان في أيدي حركة طالبان.

وفجر الجمعة، زعمت حركة طالبان، أنّها استولت على قندهار ثاني أكبر مدينة في أفغانستان، ما يترك العاصمة فقط وبعض الجيوب حولها تحت سيطرة قوات الحكومة الأفغانية.



وأعلن متحدث باسم طالبان عبر حساب موثق على تويتر أنه "تم فتح قندهار بالكامل عناصرنا وصلوا إلى ساحة الشهداء في المدينة".

وتصاعدت وتيرة العنف والقتال في أفغانستان في ظل تعثر المفاوضات بين طرفي النزاع الأفغاني، للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، وبحث المستقبل السياسي للبلاد.

وتؤكد طالبان استمرار الهجوم على قوات الأمن في معظم أنحاء البلاد؛ معلنة سيطرة مسلحيها على معظم خط الحدود الدولية.