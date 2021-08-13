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5 أرقام هامة عن ارتفاع صادرات الملابس فى مصر.. تعرف عليها

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القاهرة - سامية سيد - أكد المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن صادرات القطاع سجلت ارتفاعاً ملحوظاً بالنصف الأول من 2021 بنسبة 48% لتسجل ما قيمته 918 مليون دولار مقابل 630 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي ونرصد فيما يلى عددا من الأرقام الهامة حول إنتاج الملابس فى مصر:

  1. سجلت صادرات الملابس في النصف الأول من 2021 ما قيمته 918 مليون دولار.
  2. سجلت صادرات الملابس ارتفاعا بنسبة بلغت 48% إذ وصلت صادرات القطاع لحوالى 630 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
  3. صادرات القطاع خلال شهر مايو من 2021 سجلت ارتفاعاً بنسبة 109 % لتبلغ ما قميته 122 مليون دولار.
  4. ارتفعت الصادرات خلال يونيو من العام الحالي بنسبة 55% لتبلغ 199 مليون دولار مقارنة ب 128 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي.
  5. الحكومة المصرية عازمة على تنمية الصادرات القطاعية ويظهر ذلك من خلال إقرار نسب مساندة في منظومة المعارض الجديدة تتراوح بين 60 إلى 80 %.

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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