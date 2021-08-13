شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أرقام هامة عن ارتفاع صادرات الملابس فى مصر.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن صادرات القطاع سجلت ارتفاعاً ملحوظاً بالنصف الأول من 2021 بنسبة 48% لتسجل ما قيمته 918 مليون دولار مقابل 630 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي ونرصد فيما يلى عددا من الأرقام الهامة حول إنتاج الملابس فى مصر: