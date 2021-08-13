شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أرقام هامة عن ارتفاع صادرات الملابس فى مصر.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن صادرات القطاع سجلت ارتفاعاً ملحوظاً بالنصف الأول من 2021 بنسبة 48% لتسجل ما قيمته 918 مليون دولار مقابل 630 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي ونرصد فيما يلى عددا من الأرقام الهامة حول إنتاج الملابس فى مصر:
- سجلت صادرات الملابس في النصف الأول من 2021 ما قيمته 918 مليون دولار.
- سجلت صادرات الملابس ارتفاعا بنسبة بلغت 48% إذ وصلت صادرات القطاع لحوالى 630 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
- صادرات القطاع خلال شهر مايو من 2021 سجلت ارتفاعاً بنسبة 109 % لتبلغ ما قميته 122 مليون دولار.
- ارتفعت الصادرات خلال يونيو من العام الحالي بنسبة 55% لتبلغ 199 مليون دولار مقارنة ب 128 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي.
- الحكومة المصرية عازمة على تنمية الصادرات القطاعية ويظهر ذلك من خلال إقرار نسب مساندة في منظومة المعارض الجديدة تتراوح بين 60 إلى 80 %.