شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "حماس" و"الجهاد" ترفضان اتهامهما بارتكاب جرائم حرب في غزة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - هاجمت فصائل فلسطينية يوم الخميس، تقرير منظمة ”هيومن رايتس ووتش“ الذي اتهمها بقتل مدنيين فلسطينيين بالخطأ في قطاع غزة خلال الحرب الأخيرة مع إسرائيل في مايو/ أيار الماضي، بعد سقوط صواريخ تم إطلاقها من القطاع على منازل مواطنين فلسطينيين، واعتبرت المنظمة أنه يرقى إلى ”جريمة حرب“.



وقالت حركة حماس في بيان لها إنها ”تؤكد حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه ومقدساته، ومقاومة الاحتلال بكل السبل المتاحة، بما فيها المقاومة المسلحة، والذي كفلته القوانين الدولية“.