شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نسبة الشباب فى مصر ومعدل البطالة فى 20 رقم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عــدد الشبــاب في الفئة العمرية (18 ـ 29سنة) بلغ 21.3 مليون نسمة بنسبة 21% من إجمالي السكان (51,5% ذكـــور ،48.5% إنـــاث)، وبلغ إجمالي عـدد الطلاب المقيدين بالتعليم العالي حوالى 3 ملايين طالب (51.3 % ذكور، 48.7% إناث، ونرصد فيما يلى عددا من الأرقام الهامة حول عدد الشباب ونسب البطالة في مصر: