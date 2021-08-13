شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نسبة الشباب فى مصر ومعدل البطالة فى 20 رقم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عــدد الشبــاب في الفئة العمرية (18 ـ 29سنة) بلغ 21.3 مليون نسمة بنسبة 21% من إجمالي السكان (51,5% ذكـــور ،48.5% إنـــاث)، وبلغ إجمالي عـدد الطلاب المقيدين بالتعليم العالي حوالى 3 ملايين طالب (51.3 % ذكور، 48.7% إناث، ونرصد فيما يلى عددا من الأرقام الهامة حول عدد الشباب ونسب البطالة في مصر:
- عدد الشباب في الفئة العمرية (18 ـ 29سنة) بلغ 21.3 مليـون نسمة بنسبــة 21% من إجمالي السكان.
- بلغ إجمالي عـدد الطلاب المقيــدين بالتعليم العالي حـــوالى 3 ملايين طــــالب (منهـم 162096 طالــب مقـيد بالمعـاهـد الفـنية فــوق المتــوســطة حكومية وخاصة (46.1% ذكـور، 53.9٪ إناث).
- بلغت نسبـة المقيدين فـي الكليات النظريـة بالجامــعات الحكوميـة والأزهــر 77.9 ٪ ( 45.9% ذكور ، 54.1% اناث) من إجمالي المقيدين.
- بلغت نسبــة المقيدين فـي الكليـات النظريـة بالجامـعات الخاصـــة 25.8٪ (48.3% ذكور ، 51.7 % اناث) من إجمالي المقيدين.
- بلغت نسبة المقيدين في الكليات العملية بالجامعات الخاصة 74.2% ( 56% ذكور ، 44% إناث).
- بلغ متوسط عــدد الطلاب لكل عضــو هيـئة تدريــس ومعاونيــهم 24 طـالب فـي الجامعـات الحكـــومية والأزهـــــر مقابـــل 18 طالــب بالجامـــعات الخاصــة.
- بلـغ إجمالـي عــدد خريجـي الجــامعـات الحكوميـــة والخاصــة 456561 خريـج ( 192403 ذكور، 264158 أناث ).
- 38.4٪ من قوة العمل الشباب حاصلين على مؤهـل متوســـط.
- 22.6% من قوة العمل الشباب حاصلين على مؤهل جامعي فأعلى.
- 17.8% من قوة العمل الشباب حاصلين على مؤهل أقل من المتوسط.
- 7.5 ٪ من قوة العمل الشباب من الأميـــــين.
- 6.1% من قوة العمل الشباب يقرأ ويكتب وشهادة محو أمية.
- 3.8% من قوة العمل الشباب حاصلين على مؤهل فوق المتوسط وأقل من الجامعي.
- 3.7% من قوة العمل الشباب حاصلين على الثانوية العامة / الأزهرية.
- بلغت نسبة الشباب المشتغلين بعمل دائم 56.2 ٪ (53 ٪ ذكور ، 80.4 ٪ إناث).
- بلغت نسبة العاملين بعقد قانوني 20.3 ٪ (15.7 % ذكـور ، 54.2٪ إنـاث).
- بلغت نسبـة الشبــاب المشــتركين فــــي التأمينـــات الاجتماعية 23% من إجمــالي العاملــين (19.4٪ ذكـور ، 50.3٪إناث).
- بلــــغت نسبــة الشــباب المشـتركـــين فــــي التأمـــين الصـحي 17.9٪ مـــن إجـــمالـي العاملـين( 14 % ذكــور، 46.5٪إناث).
- بلغ معـــدل البــطالـة بـين الشـباب 15.4٪ (10.9٪ ذكور ، 37.6٪إناث).
- بلغ معدل البطالة بين الشباب الحاصلين على مؤهــل جامــعي فأعلى 33.3% (23.5٪ ذكور ، 49.8٪ إناث) مقابل 12% للحاصـــلين على مؤهــــل متوسط فـني (9.5% ذكور ، 33.5٪إناث).