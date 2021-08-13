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تعرف على نسبة الشباب فى مصر ومعدل البطالة فى 20 رقم

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القاهرة - سامية سيد - كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عــدد الشبــاب في الفئة العمرية (18 ـ 29سنة) بلغ 21.3 مليون نسمة بنسبة 21% من إجمالي السكان (51,5% ذكـــور ،48.5% إنـــاث)، وبلغ إجمالي عـدد الطلاب المقيدين بالتعليم العالي حوالى 3  ملايين طالب (51.3 % ذكور، 48.7% إناث، ونرصد فيما يلى عددا من الأرقام الهامة حول عدد الشباب ونسب البطالة في مصر:

 

  1. عدد الشباب في الفئة العمرية (18 ـ 29سنة) بلغ 21.3 مليـون نسمة بنسبــة 21% من إجمالي السكان.
  2. بلغ إجمالي عـدد الطلاب المقيــدين بالتعليم العالي حـــوالى 3  ملايين طــــالب (منهـم 162096 طالــب مقـيد بالمعـاهـد الفـنية فــوق المتــوســطة حكومية وخاصة  (46.1% ذكـور، 53.9٪ إناث).
  3. بلغت نسبـة المقيدين فـي الكليات النظريـة بالجامــعات الحكوميـة والأزهــر 77.9 ٪  ( 45.9% ذكور ، 54.1% اناث)  من إجمالي  المقيدين.
  4. بلغت نسبــة المقيدين فـي الكليـات النظريـة بالجامـعات الخاصـــة 25.8٪  (48.3% ذكور ، 51.7 % اناث)  من إجمالي المقيدين.
  5. بلغت نسبة المقيدين في الكليات العملية بالجامعات الخاصة 74.2%  ( 56% ذكور ،   44% إناث).
  6. بلغ متوسط عــدد الطلاب لكل عضــو هيـئة تدريــس ومعاونيــهم 24 طـالب فـي الجامعـات الحكـــومية والأزهـــــر مقابـــل  18 طالــب بالجامـــعات الخاصــة.
  7. بلـغ إجمالـي عــدد خريجـي الجــامعـات الحكوميـــة والخاصــة 456561 خريـج ( 192403 ذكور، 264158 أناث ).
  8. 38.4٪ من قوة العمل الشباب حاصلين على مؤهـل متوســـط.
  9. 22.6% من قوة العمل الشباب حاصلين على مؤهل جامعي فأعلى.
  10. 17.8%  من قوة العمل الشباب حاصلين على مؤهل أقل من المتوسط.
  11.  7.5 ٪ من قوة العمل الشباب من الأميـــــين.
  12. 6.1% من قوة العمل الشباب يقرأ ويكتب وشهادة محو أمية.
  13. 3.8% من قوة العمل الشباب  حاصلين على مؤهل فوق المتوسط وأقل من الجامعي.
  14. 3.7% من قوة العمل الشباب حاصلين على  الثانوية العامة / الأزهرية.
  15. بلغت نسبة الشباب المشتغلين بعمل دائم 56.2 ٪ (53 ٪ ذكور ، 80.4 ٪ إناث).
  16. بلغت نسبة العاملين بعقد قانوني 20.3 ٪ (15.7 % ذكـور ، 54.2٪ إنـاث).
  17. بلغت نسبـة الشبــاب المشــتركين فــــي التأمينـــات الاجتماعية  23% من إجمــالي العاملــين  (19.4٪ ذكـور ، 50.3٪إناث).
  18. بلــــغت نسبــة الشــباب المشـتركـــين فــــي التأمـــين الصـحي 17.9٪ مـــن إجـــمالـي العاملـين(  14 % ذكــور،  46.5٪إناث).
  19. بلغ معـــدل البــطالـة بـين الشـباب 15.4٪ (10.9٪ ذكور ، 37.6٪إناث).
  20. بلغ معدل البطالة بين الشباب الحاصلين على مؤهــل جامــعي فأعلى 33.3% (23.5٪ ذكور ، 49.8٪ إناث) مقابل 12% للحاصـــلين على مؤهــــل متوسط فـني (9.5%  ذكور ، 33.5٪إناث).

 

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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