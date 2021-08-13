شكرا لقرائتكم خبر عن 10 آليات حكومية لتفعيل برامج محو الأمية.. ربطها ببرامج الحماية الاجتماعية أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهدف برامج محو الأمية مواصلة العمل على خفض معدل الأمية، بحيث تكون فى حدود 17.5% خلال العام المالى الحالى 2021/2022، مقابل 18.9% عام 2019، و25.8% عام 2017، و30.1% عام 2006، وذلك وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

ويمكن إيجاز أهم آليات تفعيل برامج محو الأمية فيما يلى:

1- استكمال قاعدة البيانات القومية المعنية برصد حالات الأمية، ومحدداتها، وخصائص الأمية.

2- مواصلة الجهود التطويرية لبرامج محو الأمية بما يتوافق مع النوع والفئات العمرية، والمناطق الجغرافية.

3- التوسع فى إنشاء فصول محو الأمية، وتوطين أعدادها بحسب الكثافات السكانية للمناطق المختلفة ومعدلات انتشار الأمية بكل منها، وفى هذا الشأن، تستهدف خطة عام 21/2022 إنشاء نحو 200 فصل لمحو الأمية.

4- تفعيل دور الجامعات ومنظمات المجتمع المدنى فى جهود محو الأمية.

5- ضمان الاستيعاب الكامل لكل المتقدمين الراغبين في محو أميتهم وللمتسربين فى الفئة العمرية (10-15 سنة)، وذلك لسد منابع الأمية.

6- دعم جهود الهيئة العامة لتعليم الكبار فى إطار مبادرة المشروع القومى للصناعات الصغيرة (اتعلم - اعمل – اربح).

7- الربط بين شروط محو الأمية وبرامج الحماية الاجتماعية المقدمة لمحدودى الدخل وتحفيز الانضمام لبرامج محو الأمية من خلال التنسيق مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتوفير فرص عمل منتج ولائق لمن يتم محو أميتهم.

8- تطوير البنية الأساسية للفصول والقاعات والمناهج الدراسية المطبقة فى مجال محو الأمية.

9- التوسع فى تنمية الكوادر البشرية المتخصصة فى مجال محو الأمية.

10- تكثيف التوعية الإعلامية والثقافية بقضية محو الأمية وتأثيراته السلبية على المجتمع وعلى جهود التنمية البشرية والاقتصادية.