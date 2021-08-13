شكرا لقرائتكم خبر عن 1.47 مليار جنيه للمشروعات الصناعية.. أبرزها المدينة النموذجية بـ"الروبيكى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عدد من المشروعات الصناعية المهمة تضمنتها خطة ديوان عام وزارة الصناعة والتجارة خلال العام المالي الجاري 2021/2022، ويأتى فى مقدمتها استكمال إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وتضمنت الخطة الاستثمارية للجهاز الحكومي اعتماد 1.47 مليار جنيه لوزارة التجارة والصناعة العام المالي الجاري، وذلك للاضطلاع بعدد من الأعمال والتي تتوزع على الجهات المعنية بالوزارة، ويأتى ذلك في إطار جهود تفعيل الدور الإشرافي والرقابي لوزارة التجارة والصناعة وهيئاتها التابعة، وتعظيم مساهمتها في دعم الصناعة الوطنية ورفع كفاءتها.

وفى هذا الصدد نستعرض تفصيلًا حجم المشروعات المزمع تنفيذها خلال العام المالى الجارى:

1- استكمال أعمال الإحلال والتجديد لمباني الوزارة وتطوير البوابة الإلكترونية، وتوفير التجهيزات الخاصة بالعاصمة الإدارية.

2- تحديث البنية الأساسية للمدارس ومراكز التدريب وتجهيزها وتوفير المعدات في إطار برنامج دعم وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني.

3- استكمال إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة.

4- استكمال إنشاء وتجهيز مراكز تكنولوجيا البلاستيك بالإسكندرية، والمقر المجمع للمراكز التكنولوجية بالعاشر من رمضان.

5- تأهيل المدينة النموذجية بالروبيكي.

6- إنشاء خط تجريبي ومعمل للمنسوجات التقنية، وتوفير آلات ومعدات للمراكز التكنولوجية (الرخام والجلود والحرف التقليدية وتكنولوجيا الصناعات الغذائية والصناعات الهندسية والبلاستك والحاضنات التكنولوجية).