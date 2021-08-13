برلماني مشيدًا بتصريحات وزير التعليم: تطوير الثانوية العامة مسئولية المجتمع كله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بتصريحات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، التي أكد فيها أن الأساس في تطوير المرحلة الثانوية، أسلوب بناء الأسئلة وما تقيسه، وكيفية تحضير الطالب لها بما يحقق أهداف التعلم وأما إضاعة الوقت في جدل هائل حول الوسيلة يثبت أننا بحاجة إلى تفكر أعمق وأدق في أهداف التطوير نفسها.

وقال "أباظة"، فى بيان اليوم الخميس، إن تطوير المرحلة الثانوية أصبح مسئولية المجتمع كله وليس الدكتور طارق شوقي وحده، مؤكدًا ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل القضاء على "بعبع" الثانوية العامة والحالة النفسية السيئة لطلاب الثانوية العامة وأسرهم.

وطالب البرلماني، من الدكتور طارق شوقي إدارة حوار مجتمعي موسع حول خطته الخاصة بتطوير المرحلة الثانوية بمشاركة خبراء وأساتذة التعليم بالجامعات المصرية وبمشاركة لجنتي التعليم والبحث العلمي بمجلسى النواب والشيوخ وأيضًا مشاركة عدد من المعلمين من أصحاب الكفاءات والخبرة وعدد طلاب الثانوية العامة وأسرهم مؤكدًا ضرورة الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في التعليم.

وتابع:"اننا جميعًا مع ضرورة تحديث وتطوير نظام الثانوية العامة من أجل القضاء على مشكلاتها وما تسببه من أزمات متعددة للطلاب وأسرهم طوال العام"، معربًا عن ثقته التامة في أن الدكتور طارق شوقي من الشخصيات الوطنية والتي تعمل لصالح الدولة ولصالح جميع أبنائه التلاميذ في جميع المراحل التعليمية قبل التعليم الجامعي.