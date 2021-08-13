طارق شوقي: تصحيح امتحانات الثانوية العامة هذا العام "إلكتروني"

محمد اسماعيل - القاهرة - قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، إن التصحيح هذا العام "إلكتروني" ويتم في مكان مركزي "ولا يوجد تصحيح في كونترولات" مثل الأعوام الماضية، مضيفًا أنه لا يستطيع أحد الوصول للنتائج حتى الوزير شخصيًا.

وأضاف الوزير، في تصريحات عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، إن التغيير الجذري في نوعية وشكل الأسئلة وكذلك طرق التصحيح يتنافى مع الأفكار القديمة والتكهنات المبنية على الأعوام الماضية، وبالتالي كل ما يتردد بشأن "العتبة الآمنة" و"درجات الرأفة" من خيال كاتبه فقط.

وأكد الوزير: "لا نستخدم المنطق القديم لدرجات الرأفة، ولم نضف ١٠٪ كما يردد البعض"، وأضاف: "هناك أساليب علمية حديثة لضبط مستويات الصعوبة تتم الآن، وما تزال النتيجة في نطاق الإعداد وتطبيق معايير الجودة على كل البيانات الإلكترونية لضمان عدم وجود أي خطأ من أي نوع".

وفيما يتعلق بالعقوبات على الطلاب الغشاشين، قال الوزير: "نعمل على ذلك ونحجب نتائجهم وكذلك نستخرج المؤشرات العامة ونعد قاعدة البيانات للإعلان عنها خلال أيام، ولكنها ليست جاهزة إلى الآن".

وأضاف: "لمن يطلب منا النتائج قبل الموعد، نحن ليس لدينا القدرة على ذلك لأن النتيجة لم تكتمل بعد".​