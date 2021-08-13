عضو بـ"الشيوخ": السيسي يولي أهمية كبيرة لتمكين الشباب في كافة المناصب القيادية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

وجه اللواء حاتم حشمت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، الشكر والتقدير للقيادة السياسية على دعمها المتواصل لشباب مصر، للثقة في قدراتهم وتقديرًا لدورهم في تحقيق التنمية لأوطانهم.

وقال البرلماني، إن شباب مصر يعيشون أزهى عصورهم من التمكين وإتاحة الفرص وتولي المناصب القيادية، وتقديم الدعم والرعاية لهم على كافة الأصعدة والمستويات، من خلال إتاحة مساحات المشاركة في التدريب والتأهيل، ليكون جيل قادر على القيادة والنهوض بالوطن.

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن الدولة تبنت نظرية التأهيل والتدريب قبل التمكين، وبدأت عملية تأهيل الشباب بإطلاق البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، بهدف إنشاء قاعدة قوية وغنية من الكفاءات الشبابية كي تكون مؤهلة للعمل السياسي، والإداري، والمجتمعي بالدولة، فضلا عن دور الأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب، والتي لاقت ترحيب وصدي كبير وأثبتت نجاحها بأمتياز، بالإضافة الي عقد أكثر من نسخة من منتديات شباب العالم، والتي ساهمت في دعم جهود مؤسسات الدولة وتعزيز التنمية والتطوع لأحد الأضلاع الرئيسية في التنمية المستدامة 2030.

وأختتم عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، قائلا: "لأول مرة في تاريخ مصر نجد هذا الشكل من التمكين الشبابي في مصر، والتي ظهرت جليلاً من جانب القيادة السياسية وبدعم رئاسي غير مسبوق، بتمكين الشباب في المناصب والوظائف ، فرأينا وزراء ونواب وزراء ومحافظين ونواب محافظين وأعضاء بالغرفتين التشريعيتين النواب والشيوخ، وكثير من الوظائف القيادية الأخرى، مما يؤكد أن الدولة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى، ماضية بكل قوة فى توفير كل سبل الإتاحة لتمكين الشباب المصرى من المشاركة الجادة فى بناء الجمهورية الجديدة.