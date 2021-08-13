12 أغسطس , 2021
أبدى السفير الروسي لدى العراق إيلبروس كوتراشيف، اليوم الأربعاء، رغبة بلاده في إرسال عدد من المراقبين لمتابعة وتقييم الانتخابات العراقية المقرر إجراؤها في تشرين الاول المقبل.
وبحسب بيان مفوضية الانتخابات العراقية، فإن رئيس مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، جليل عدنان خلف، استقبل كوتراشيف، الذي قال إن "بلاده تحتفظ بعلاقة ثابتة ودائمة مع العراق، ولديها رغبة في إرسال عدد من المراقبين الذين يشاركون في متابعة وتقييم حدث الانتخابات المقبلة".
من جانبه، أشار رئيس مجلس المفوضين إلى أن "المفوضية أكملت جميع الاستعدادات التي تمكنها من إجراء الانتخابات على المستويين الفني والقانوني".
وأكد المسؤول العراقي "الجاهزية التامة لتحقيق موعد 10 تشرين الاول 2021".
وتابع أن "المفوضية تركز الآن على بذل المزيد من الجهود للتواصل الإعلامي مع الناخبين وإيضاح طبيعة إجراءات المفوضية منذ عام وحتى اليوم".
كانت هذه تفاصيل خبر موسكو تبدي رغبتها في مراقبة الانتخابات العراقية المبكرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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