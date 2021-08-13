القبض على شخص متهم بقتل 16 مصريا في ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 13 أغسطس 2021

الخليج 365- متابعات

أعلنت قوة عسكرية تابعة لرئاسة أركان حكومة الوحدة الوطنية الليبية، الخميس، عن إلقاء القبص على شخص متهم بقتل 16 مهاجراً مصرياً في ليبيا.



وقال ”اللواء 444 قتال“ في بيان له: ”تمكنت مفرزة خاصة من مفارز ”اللواء 444 قِتال“ متخفية باللباس المدني مساء أمس (الأربعاء) من القبض على المدعو (ح. أ) المطلوب من النائب العام، والذي قام بقتل ”16“ مصرياً مقيماً في ليبيا عام 2016 رمياً بالرصاص في مدينة بني وليد، حيث اتخذت ضده كافة الإجراءات القانونية وستتم إحالته للنائب العام“.

وأضاف اللواء: ”وهو المتسبب من خلال عملية قتله الوحشية لمقيمين أبرياء من الجالية المصرية في ليبيا، بإثارة حدة الغضب على الصعيدين المحلي والدولي، حتى أصبحت هذه القضية قضية رأي عام تناولتها عدة قنوات مصرية وعربية“.