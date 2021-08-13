شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر.. القبض على 22 مشتبهاً بهم في إشعال الحرائق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: ألقي القبض على 22 شخصاً مشتبه بهم بحرائق الغابات في الجزائر التي اجتاحت 17 محافظة.

وقال الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبّون في كلمة وجهها إلى الشعب الجزائري: إن 22 شخصاً مشتبها بهم يوجدون حالياً في قبضة القضاء من بينهم 11 في محافظة تيزي وزو، و 4 في عنابة والباقي في كل من المدية و جيجل وعين الدفلى، مضيفاً أن التحريات الأمنية مستمرة للقبض على كل الضالعين في إشعال هذه الحرائق، وأن القضاء سيأخذ مجراه في هذا الشأن.

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