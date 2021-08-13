الجيش المصري يقضي على 13 مسلحاً في سيناء

المناطق - وكالات

تمكنت القوات المسلحة المصرية من القضاء على 13 مسلحاً، خلال مواصلتها لملاحقة العناصر الإرهابية بوسط وشمال سيناء.

وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ في بيان اليوم، أن القوات تمكنت من ضبط 15 بندقية آلية وكميات من الذخائر مختلفة الأعيرة و 20 خزنة بندقية آلية وعدد من الدراجات النارية التي تستخدمها العناصر المسلحة في تنفيذ عملياتها الإرهابية.

وأشار البيان إلى مصرع وإصابة 9 من قوات الجيش نتيجة للأعمال القتالية بمناطق العمليات، مؤكداً مواصلة القوات المسلحة جهودها لملاحقة العناصر الإرهابية.