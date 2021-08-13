شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تبدي استعدادها لتقديم المساعدة اللازمة للجزائر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي في اتصال هاتفي بنظيره الجزائري رمطان لعمامرة، عن تضامن تونس المطلق قيادةً وشعباً مع الجزائر، إثر موجة الحرائق التي تجتاح البلاد.

وأكد "الجرندي" خلال الاتصال، وقوف بلاده مع الجزائر واستعدادها لتقديم المساعدة اللازمة في مواجهة هذه الحرائق، متقدماً بأحر التعازي عن الخسائر الكبيرة في الأرواح والممتلكات.

من جهته عبّر رمطان لعمامرة، عن شكره لتونس، على وقوفها إلى جانب الجزائر في هذا الظرف الصعب.