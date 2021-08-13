شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي يدعو لتعزيز أمن وحرية الملاحة الدولية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد البرلمان العربي، أمس الخميس، ضرورة تكاتف الجهود العربية والدولية من أجل تعزيز أمن وسلامة الملاحة البحرية في المنطقة العربية، مشيرا إلى أن التهديدات التي يتعرض لها الأمن البحري في الخليج العربي وبحر العرب، لا تؤثر في أمن واستقرار المنطقة فقط، وإنما تمثل تهديدا للأمن الاقتصادي العالمي، لا سيما أن نقل موارد الطاقة حول العالم يعتمد بشكل رئيس على الممرات البحرية في المنطقة، التي تعد شريانا رئيسا للاقتصاد العالمي.

وشدد البرلمان العربي على أن أمن وحرية الملاحة البحرية يعد أحد المبادئ الرئيسة للقانون الدولي، داعيا إلى الالتزام التام بجميع الصكوك والمواثيق الدولية التي تضمن أمن وحرية الملاحة الدولية، وعلى رأسها معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.