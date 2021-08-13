شكرا لقرائتكم خبر عن «تفجير أبراج الكهرباء» يتواصل بالمحافظات العراقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت وزارة الكهرباء العراقية، أمس الخميس، الجهات المختصة إلى اتخاذ التدابير والإجراءات القصوى لوقف الهجمات على أبراج الكهرباء، لافتة إلى «استهداف برجين لنقل الطاقة في كربلاء».

وقالت الوزارة في بيان لها: إن خطوط نقل الطاقة الكهربائية تعرضت هذا اليوم (أمس الخميس) إلى عمل تخريبي بتفجير عبوات ناسفة أدت إلى تضرر برجين اثنين لنقل الطاقة في محافظة كربلاء (118 كم جنوبي بغداد)، موضحة أن الهجمة الإرهابية تضمنت استهداف البرجين، مما أدى إلى سقوطهما وخروج خطوط نقل الطاقة عن الخدمة.

وأكدت وزارة الكهرباء أن المواطن سيستمر بدفع الأثمان الباهظة لتلك الحرب خاصة وسط وضع جائحة كورونا وحرارة موسم الصيف اللاهب.

كما طالب بيان الوزارة، الجهات المختصة باتخاذ التدابير والإجراءات القصوى لحل هذا الوضع الشائك، مؤكدا أن الوزارة استنفدت فيه أغلب إمكاناتها المادية ومواردها البشرية وهي ستستمر بتقديم كل ما تملك خدمة للوطن.

ويوم الإثنين الماضي، أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق إحباط محاولة تفجير أحد أبراج الطاقة الكهربائية في ناحية أمرلي ضمن قضاء «طوزخورماتو» في محافظة صلاح الدين شمال البلاد. بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).

وكان خط لنقل الطاقة في محافظة نينوى الواقعة شمال العراق قد توقف عن العمل، الأحد الماضي، بعد استهدافه بعبوة ناسفة. ومؤخرا، تعرضت منظومة نقل الطاقة الكهربائية الشمالية إلى عدد كبير من الأعمال التخريبية والاستهدافات المباشرة لأبراج نقل الطاقة.

وأعلنت وزارة الكهرباء قبل أسبوع، عن انقطاع تام للتيار الكهربائي في محافظة صلاح الدين بعد تعرض 14 برجا لنقل الطاقة الكهربائية للاستهداف بعبوات ناسفة.