شكرا لقرائتكم خبر عن لافروف: الغرب يعاقب روسيا على تمسكها بمسارها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس الخميس، بأن الغرب بدأ بمعاقبة روسيا عندما أدرك أنها لن «تحيد» عن مسارها.

وقال لافروف خلال كلمة ألقاها في مجمع «تافريدا» للفنون: «بدأ خطنا في تعزيز سيادتنا يواجه مقاومة، وبعد ذلك، عندما أدرك الغرب أنه لا يمكن إخراجنا من هذا المسار، بدؤوا في معاقبتنا».

والجدير بالذكر أن العلاقات بين روسيا والدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، وبما في ذلك بلدان الاتحاد الأوروبي، تدهورت على خلفية الأزمة الأوكرانية، وانضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا في آذار/ مارس عام 2014، وفرض عقوبات على روسيا.

وتسعى موسكو من جانبها لمواجهة هذا النهج الغربي العدائي، وإعادة العلاقات مع الغرب إلى مجراها الطبيعي، وصرحت روسيا مرارا بأنها ليست طرفا في النزاع في أوكرانيا وموضوع اتفاقيات التسوية في مينسك.