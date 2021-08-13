شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب يستعرض «حروب الجيل الرابع» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، أمس الخميس، محاضرة بعنوان «الحرب بالوكالة.. حروب الجيل الرابع»، قدمها ممثل المملكة الأردنية الهاشمية في التحالف الإسلامي العميد الركن رائد سليم المراشدة، بحضور الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف، وممثلي الدول الأعضاء ومنسوبي التحالف وذلك بمقره بمدينة الرياض.

وجرى خلال المحاضرة استعراض مفهوم الحرب بالوكالة وآلياتها وأبعادها العسكرية والسياسية والاقتصادية، وأهم الوسائل والأدوات والسمات التي تُتَّبع في حروب الوكالات، كما تطرق المُحاضر إلى آليات وإستراتيجيات الدول في استخدامها طرق الحرب بالوكالة وطرق الوقاية منها، رابطًا أبعاد هذا المفهوم بمجالات عمل التحالف الإسلامي «الفكري والإعلامي ومحاربة تمويل الإرهاب والعسكري».

وتأتي هذه المحاضرة ضمن الندوات والمحاضرات وحلقات النقاش المعنية بالمجال العسكري التي يعقدها التحالف بشكل دوري.