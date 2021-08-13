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مصر.. الجيش يقتل 13 مسلحاً ويضبط 15 بندقية آلية بسيناء 

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الدمام - شريف احمد - تمكنت القوات المسلحة المصرية من القضاء على 13 مسلحاً، خلال مواصلتها لملاحقة العناصر الإرهابية بوسط وشمال سيناء.

وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ في بيان اليوم، أن القوات تمكنت من ضبط 15 بندقية آلية وكميات من الذخائر مختلفة الأعيرة و20 خزنة بندقية آلية، وعدد من الدراجات النارية التي تستخدمها العناصر المسلحة في تنفيذ عملياتها الإرهابية.

وأشار البيان إلى مصرع وإصابة 9 من قوات الجيش، نتيجة للأعمال القتالية بمناطق العمليات، مؤكداً مواصلة القوات المسلحة جهودها لملاحقة العناصر الإرهابية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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