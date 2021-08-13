الشرطة البريطانية تعلن مقتل 6 أشخاص في حادث إطلاق نار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الشرطة البريطانية، الجمعة، مقتل 6 أشخاص بينهم المشتبه به في حادث إطلاق النار بمدينة بليموث.

وأضاف البيان أنه ""تم استدعاء الشرطة لموقع حادث إطلاق النار برفقة سيارات الإسعاف.. وكان هناك عدد كبير من القتلى والجرحى في المكان"، لافتة إلى أنه "تم تطويق المنطقة بالكامل".



وناشدت الشرطة الجمهور "عدم التكهن أو مشاركة صور المشهد على وسائل التواصل الاجتماعي أو في أي مكان آخر".

ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن جوني ميرسر - عضو البرلمان البريطاني عن بليموث- قوله في تغريدة له على تويتر إن الحادث "لا يتعلق بالإرهاب".

وذكر شهود عيان أنهم سمعوا دوي إطلاق نار مساء الخميس، وقالت امرأة إنها شاهدت رجلاً يطلق النار "بشكل عشوائي" على الناس في منطقة كيهام بالمدينة.

وقالت شرطة ديفون وكورنوول إن الحادث تسبب في سقوط "عدد من القتلى" بالإضافة إلى عدد أخر من المصابين يخضعون للعلاج.



وكتبت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل عبر تويتر: "الحادث في بليموث صادم ومواساتي للضحايا. لقد تحدثت إلى رئيس الشرطة وعرضت دعمي الكامل. أحث الجميع على إلتزام الهدوء واتباع نصيحة الشرطة والسماح لخدمات الطوارئ بالقيام بعملهم".