تدمير مسيرة حوثية باتجاه خميس مشيط السعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - التحالف العربي بقيادة السعودية: اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها مليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط

أعلن التحالف العربي، الجمعة، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي تجاه مدينة خميس مشيط جنوبي السعودية.



وأوضح التحالف، في بيان، أنه تم "إفشال جميع المحاولات العبثية المستهدفة للمدنيين".

ولفت إلى أن "محاولات مليشيات الحوثي العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية".

وتستمر المليشيا الانقلابية في استهداف المدنيين بالسعودية عبر الصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.