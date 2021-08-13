الجيش المصري يعلن القضاء على 13 تكفيريا في سيناء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش المصري اليوم الخميس، مقتل 13 تكفيريا في وسط وشمال سيناء شمال شرقي البلاد.

وقال بيان صادر عن المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ غريب، إنه "استكمالاً لجهود القوات المسلحة للقضاء على العناصر الإرهابية بوسط وشمال سيناء تمكنت قوات مكافحة الإرهاب من القضاء على 13 عنصراً تكفيرياً".



وبحسب بيان المتحدث العسكري المصري الذي نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فإنه تم استشهاد وإصابة 9 من أبطال القوات المسلحة.

وأضاف البيان أنه "تم ضبط 15 بندقية آلية وكميات من الذخائر مختلفة الأعيرة، و20 خزنة بندقية آلية، وضبط عدد من الدرجات النارية التى تستخدمها العناصر التكفيرية فى تنفيذ عملياتها الإرهابية، كما تم ضبط عدد من الهواتف المحمولة وعدد 2 نظارة ميدان وكميات من المبالغ المالية من مختلف العملات".

واختتم البيان: هذا وتؤكد القوات المسلحة على استمرار جهودها لملاحقة العناصر الإرهابية لينعم شعب مصر بالأمن والأمان .