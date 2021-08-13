ختام بورصات العالم بالأخضر.. الأسهم تواصل حصد المكاسب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية، والأوروبية الرئيسية، على مستويات قياسية، بدعم أداء شركات التكنولوجيا، والتأمين الكبري، ونشاط الصفقات.

وقفز المؤشران، "داو جونز الصناعي"، و"ستاندرد آند بورز 500"، إلى مستوى إغلاق قياسي لليوم الثالث على التوالي في جلسة الخميس.

قفزات شركات التكنولوجيا الكبرى

ودفعت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى السوق للصعود، بينما كان المستثمرون يترقبون بيانات الوظائف التي أظهرت ثباتا في الانتعاش الاقتصادي بالولايات المتحدة.

وقادت أسهم أبل، ومايكروسوفت، وأمازون دوت كوم، وألفابت (الشركة الأم لجوجل)، وفيسبوك، التي تمثل ربع رأس المال السوقي للمؤشر "ستاندرد آند بورز 500"، الأسهم على المؤشرين "ستاندرد آند بورز"، و"ناسداك المجمع"، الذي تمثل أسهم التكنولوجيا ثقلا عليه.

وحسب رويترز، تقدمت أيضا أسهم "تسلا"، و"إنفيديا"، و"مودرنا" في يوم كانت فيه الأسهم المنخفضة أكثر من الرابحة.

المؤشرات الرئيسية

وصعد المؤشر "داو جونز الصناعي"، بنحو 14.74 نقطة بما يعادل 0.04% إلى 35499.71 نقطة.

كما أغلق المؤشر "ستاندرد آند بورز 500"، مرتفعا 13.12 نقطة أو 0.29% إلى 4460.82 نقطة.

وزاد المؤشر "ناسداك المجمع"، بنحو 51.13 نقطة أو 0.35% إلى 14816.26 نقطة.

أسهم أوروبا تواصل الارتفاع القياسي

وارتفعت الأسهم الأوروبية، في جلسة الخميس، لتسجل مستوى قياسي جديد، إذ ساعدت الأرباح القوية التي حققتها شركات التأمين، وأنشطة الدمج والاستحواذ في بريطانيا في تعويض انخفاض أسهم شركات التعدين.

وصعد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.1% مواصلا تحقيق مكاسب للجلسة التاسعة على التوالي.

أرباح شركات التأمين

وارتفع سهم شركة التأمين البريطانية "أفيفا"، بنسبة 3.5%، بعدما قالت إنها ستعيد ما لا يقل عن 4 مليارات جنيه إسترليني (5.5 مليار دولار) للمساهمين، بينما صعد سهم مجموعة "زوريخ للتأمين"، بنسبة 3.8%، بعدما أعلنت الشركة عن قفزة 60% في الأرباح التشغيلية في النصف الأول من العام.

وقفز سهم شركة التأمين الهولندية "ايجون"، بنسبة 7.3% بعد إعلانها عن أرباح الربع الثاني التي جاءت أفضل بكثير من المتوقع.





وصعد سهم "دويتشه تيليكوم"، بنسبة 2.8 % بعدما رفعت توقعاتها للربح للمرة الثانية هذا العام.

أطول موجة مكاسب

وواصل المؤشر ستوكس 600 القياسي موجة مكاسب هي الأطول منذ يونيو/ حزيران الماضي، إذ أدت تقارير الأرباح والتفاؤل المرتبط بوتيرة التطعيمات في أنحاء أوروبا إلى تدعيم ثقة المستثمرين في التعافي الاقتصادي.

وارتفع سهم "سينورلد جروب"، بنسبة 3.9% بعدما قالت إنها تبحث إدراج نفسها، أو إدراجا جزئيا شركة "ريجال"، لدور عرض الأفلام التابعة لها في وول ستريت.

وتقدم سهم "أديداس"، بنسبة 1.6% بعد بيع علامتها التجارية" ريبوك" إلى "أوثينتك براندز جروب"، مقابل 2.1 مليار يورو (2.5 مليار دولار).

وارتفع سهم "ستوك سبيريتس جروب"، بنسبة 43.7 % بعد موافقة الصناديق التابعة لشركة الاستثمار المباشر "سي.في.سي"، على الاستحواذ على شركة صناعة الفودكا المدرجة في لندن في صفقة تقدر قيمة الشركة بنحو 767 مليون جنيه إسترليني (1.1 مليار دولار).

وانخفضت أسهم شركات التعدين مع هبوط سهم شركة التعدين العالمية "ريو تينتو"، المدرجة في بريطانيا 5.5% بفعل تداول السهم مع انقضاء الحق في توزيع نقدي.