شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الاتحاد الأوروبي يهدد طالبان بـ"عزلها دوليا" إذا استولت على السلطة بأفغانستان‎ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 13 أغسطس 2021

الخليج 365- متابعات

حذر الاتحاد الأوروبي حركة طالبان من أنها ”ستواجه عزلة دولية إذا استولت على السلطة من خلال العنف“، في الوقت الذي يوسع فيه المتمردون سيطرتهم في أفغانستان.



وقال جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في بيان، يوم الخميس: ”إذا تم الاستيلاء على السلطة بالقوة وإعادة تأسيس إمارة إسلامية، فإن طالبان ستواجه عدم الاعتراف والعزلة ونقص الدعم الدولي واحتمال استمرار النزاع وعدم الاستقرار الذي طال أمده في أفغانستان“.

وأعلنت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا عزمهما إرسال قوات إلى العاصمة الأفغانية كابل لإجلاء رعاياهما بالتزامن مع توسع حركة طالبان على الأرض وسيطرة مسلحيها على مراكز 11 ولاية وتقدمهم بمدينة قندهار جنوبا.