شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عكاشة: القيادة السياسية رسخت استراتيجية تمكين الشباب في جميع المجالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصرى للفكر والدراسات، أنه منذ عام 2013 نشهد طفرة كاملة في التعامل والتفاعل مع الشباب المصرى ، موضحا أن كل ما كان قبل هذا التاريخ كنا نتحدث عن الشباب المصرى بمجموعة من الشعارات والتمنيات، كما أن الشرائح الشبابية كانت تحمل حالة من القلق والتساؤلات حول دورها في المجتمع.

وأضاف مدير المركز المصرى للفكر والدراسات، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية لما جبريل، أن القيادة السياسية والمجتمع المصرى والإعلام المصرى جميعهم تكاتفوا من أجل ترسيخ استراتيجية تمكين هؤلاء الشباب في جميع المجالات ووضع دورهم في صدارة الأدوار التي تعمل عليها البلاد.

وأوضح مدير المركز المصرى للفكر والدراسات، أن الشباب هم الرقم الفاعل في الخطة الاستراتيجية للدولة في جميع المجالات ليست فقط في الجانب السياسى ولكت في كل الجوانب، حيث كان الشباب لديهم طموحات بأن يكونون شركاء في صناعة سياسات بلادهم، وما نراه في الأحزاب المصرية والبرلمان المصرى وكل دوائر العمل التنفيذى من وزارات ومحافظات في التعامل مع تنفيذ خطة الدولة الحقيقية على الأرض يكون الشباب رقم 1 .