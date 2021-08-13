شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عمرو درويش: نحيا في عصر غير مسبوق من خلق كوادر في كل مفاصل الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، عمرو درويش، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي والمؤسسات الوطنية التي آمنت بالشباب المصري وقدرتهم ودورهم، مؤكدا أن الدولة المصرية أطلقت المبادرة الرئاسية لتمكين الشباب، ليتمكن من التواجد في دوائر صنع القرار، مؤكدا على فخره بالأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب على القيادة والبرنامج الرئاسي وتنسيقية شباب الأحزاب، واتحاد شباب الجمهورية الجديدة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية جاسمين طه زكي ببرنامج "مساء dmc" الذي يذاع على قناة "dmc": "نحيا في عصر غير مسبوق في خلق كوادر في كل مفاصل الدولة ومؤسساتها، واليوم نرى شباب مؤهل خاض تجارب عديدة ليكون في تلك الأماكن الهامة لنقول أن هناك أجيال قادرة على تحمل المسؤولية الوطنية".

وقال: "نفتحر بزملائنا في مجلسي النواب والشيوخ ونواب المحافظين، هذه التجربة استطاعت في فترة زمنية قليلة أن تثبت جدارة شباب مصر أن يكونوا في تلك المناصب، وما نراه من أحبائنا في الشارع المصري يقول أن هذا الشباب استطاع في وقت قصير اكتساب ثقة الشعب المصري، وهناك إرادة سياسية حقيقية لتمكين الشباب المصري"