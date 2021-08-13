13 شخصًا.. ننشر أسماء ضحايا "تصادم الصحراوي الغربي"

محمد اسماعيل - القاهرة - حصل موقع الخليج 365 على أسماء ضحايا حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي، واصطدامها بسيارة أخرى، والذي أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 11 آخرين.

ونقلت 8 سيارات إسعاف تابعة لمرفق إسعاف الفيوم جثتي إلى مستشفى الواسطى المركزي، وهما عزت بهلول همام 38 عاما، ومحمد زين 20 عاما، وجرى إيداعهما مشرحة مستشفى الواسطى المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وأصيب في الحادث: أحمد عبد الرحمن محمد 27 عاما مصاب بكسر بالذراع، وأحمد سيد كامل 22 عامل مصابا بخدوش بالساق اليمنى، ومحمود إدريس 26 عاما مصابا بجروح وكدمات، وأحمد محمد حمزة 17 عاما مصابا بجروح وكسور، وعبد الرحمن قطب عبد الرحمن 27 عاما مصابا بجروح وكسور، وموسى عادل 32 عاما مصابا بجروح، وحسن محمد راشد 20 عاما مصابا بنزيف بالمخ، وأسامة محمد جابر 30 عاما مصابا بجروح متفرقة، وحمادة محمد عثمان 22 عاما مصابا بجروح وكسور، ومحمد عادل جابر 16 عاما مصابا بسجحات بالجسم، والحسن محمد محمد راشد 21 عاما مصابا بكسر بالجمجمة ونزيف بالمخ وجميعهم مقيمون بمحافظة أسيوط.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.