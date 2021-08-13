بيان اجتماع الدوحة بشأن أفغانستان يحث الطرفين على اتخاذ خطوات لبناء الثقة

محمد اسماعيل - القاهرة - الدوحة - (د ب أ):

دعت الأطراف الدولية المشاركة في اجتماع الدوحة بشأن الأزمة الأفغانية إلى ضرورة تسريع عملية السلام في أفغانستان باعتبارها مسألة ملحة للغاية وأساسية للتفاوض على مقترحات ملموسة من كلا الجانبين.

جاء ذلك في البيان الختامي الذي صدر اليوم في الدوحة وتلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، بعد أيام من المفاوضات التي جرت على مستويين وبدعوة من حكومة دولة قطر.

وقال البيان أن المشاركين حثوا الطرفين على اتخاذ خطوات لبناء الثقة وتسريع الجهود للتوصل إلى تسوية سياسية ووقف شامل لإطلاق النار في أسرع وقت ممكن. كما دعا المشاركون إلى وقف العنف والاعتداءات على الفور في عواصم المحافظات والمدن الأخرى.

واتفق المشاركون على ضرورة تسريع عملية السلام باعتبارها مسألة ملحة للغاية وأساسية للتفاوض على مقترحات ملموسة من كلا الجانبين. وحثوا الطرفين على اتخاذ خطوات لبناء الثقة وتسريع الجهود للتوصل الى تسوية سياسية ووقف شامل لإطلاق النار في أسرع وقت ممكن.

كذلك دعا المشاركون إلى وقف العنف والاعتداءات على الفور في عواصم الولايات والمدن الأخرى.

وذكر البيان أن المشاركين قد أحاطوا علما بالبيانات المتقاربة من كلا الطرفين حول المبادئ التوجيهية للتسوية السياسية التالية (الحكم الشامل، واحترام حقوق الإنسان بما في ذلك حقوق المرأة والأقليات، وآلية لتقديم حكومة تمثيلية، التزام بعدم السماح لأي أفراد أو مجموعات باستخدام أراضي أفغانستان لتهديد أمن البلدان الأخرى، واحترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي).

ودعا البيان جميع الأطراف الأفغانية للعمل وفق هذه المبادئ والبناء عليها في التسوية السياسية المستقبلية. كما أثار المشاركون مخاوف شديدة بشأن التقارير الواردة من جميع أنحاء أفغانستان فيما يتعلق بالعنف المستمر، والأعداد الكبيرة من الضحايا المدنيين والقتل خارج نطاق القانون، والادعاءات ذات المصداقية بانتهاكات حقوق الإنسان وجميع الهجمات (البرية والجوية) ضد عواصم الولايات والمدن الأخرى، وتدمير البنية التحتية، مما يديم الصراع ويجعل جهود المصالحة أكثر صعوبة.

وجدد المشاركون التأكيد على أنهم لن يعترفوا بأية حكومة في أفغانستان يتم فرضها من خلال استخدام القوة العسكرية. وأبدوا التزاما بالمساعدة في إعادة إعمار أفغانستان حالما يتم التوصل إلى تسوية سياسية قابلة للتطبيق بعد مفاوضات حسن النية من الجانبين. وعبر المشاركون عن كامل دعمهم وامتنانهم لدولة قطر لجهودها في هذا الصدد.

وشارك في الاجتماع مبعوثون وممثلون خاصون من الصين وأوزبكستان والولايات المتحدة وباكستان والمملكة المتحدة ودولة قطر والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في الدوحة في العاشر من أغسطس. وانعقد اجتماع اليوم في الدوحة وشارك فيه المبعوثون الخاصون وممثلو ألمانيا والهند والنرويج وقطر وطاجيكستان وتركيا وتركمنستان والولايات المتحدة والأمم المتحدة، وذلك لتقييم وضع المفاوضات بين الأفغان، وتبادل وجهات النظر مع فريقي التفاوض حول التحديات والفرص الحالية والتفكير في المساهمات التي يمكن للمجتمع الدولي تقديمها لنجاح عملية السلام.