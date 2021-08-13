عباس يؤكد دور أقاليم فتح الخارجية في إيصال صوت الفلسطينيين إلى العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - رام الله - (أ ش أ):

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الخميس، على الدور الهام الذي تقوم به أقاليم حركة فتح الخارجية جنبًا إلى جنب مع الجاليات الفلسطينية وأصدقاء الشعب الفلسطيني من شعوب العالم كافة في دعم القضية الفلسطينية، مشيدًا بالحراك الذي جرى على مستوى دول العالم دعمًا للفلسطينيين في حي الشيخ جراح والقدس وغزة وكل بقاع فلسطين.

وأشاد عباس - خلال استقباله وفد أقاليم حركة فتح في الخارج في مقر الرئاسة بمدينة رام الله- بهذه المبادرة المتمثلة بتواجد الوفد على أرض فلسطين للاطلاع على ما يجري عن قرب وخلق آليات تواصل أفضل، مشددًا على أهمية قيام الوفد بنقل ما اطلع عليه من خلال تواجده على أرض الوطن في الأيام الماضية لبقية أعضاء الأقاليم والجاليات وأبناء الشعب الفلسطيني والعالم أجمع.

وأكد عباس ضرورة تكرار هذه التجربة في كل عام، وأن تشمل الأقاليم في دول العالم كافة.

بدورهم، قدم أعضاء الوفد شكرهم لعباس على هذا اللقاء، وعلى هذه المبادرة التي تبناها التي تمثلت بوجودهم على أرض الوطن في الأيام الماضية.

يذكر أن وفد الأقاليم الخارجية لحركة فتح وصل إلى أرض الوطن يوم السبت الماضي، حيث التقى مع أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح والمفوضين وأصحاب الملفات على الصعيدين الحركي والوطني، وقام الوفد بعدة جولات أهمها في بلدة بيتا التي تمثّل أيقونة للمقاومة الشعبية.

وحضر اللقاء، الدكتور سمير الرفاعي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومفوض الأقاليم الخارجية، وطاقم المفوضية، والسيد عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، والسيد نبيل أبو ردينة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، واللواء ماجد فرج رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطيني، والسيد مجدي الخالدي مستشار الرئيس الدبلوماسي، والوزير أحمد عساف المشرف العام على الإعلام الرسمي.