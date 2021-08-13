اللقطات الأولى لموقع "تصادم الصحراوي" بالفيوم.. مصرع شخصين وإصابة 12 آخرين

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم - حسين فتحي:

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 12 آخرين فى حادث تصادم سيارة ميكروباص بسيارة ملاكى على طريق أسيوط الصحراوي الغربي في حدود محافظة الفيوم بالقرب من مفارق جرزا.

كان اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم تلقى إخطارا من الدكتور هانى همام مدير مرفق إسعاف الفيوم بوفاة شخصين وإصابة 12 آخرين كانوا يستقلون السيارتين.

كشفت معاينة العميد طه عبد التواب مدير إدارة مرور الفيوم، أن السيارة الميكروباص كانت تسير بسرعة زائدة وأثناء محاولة تخطيها للسيارة الأخرى انقلبت عدة مرات ثم اصطدمت بالسيارة الملاكى من الخلف.

جرى نقل الجثث والمصابين لمستشفى الواسطى من خلال 9 سيارات إسعاف باعتبارها أقرب مستشفى حكومى وأخطرت نيابة طامية التى تتولى التحقيق.