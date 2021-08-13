صور.. إزالة تعديات حمو بيكا أمام منزله بالإسكندرية.. ورئيس حي العجمي يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

أزالت أجهزة حي العجمي في الإسكندرية، اليوم الخميس، حواجز مرورية مخالفة وضعها مؤدي المهرجانات حمو بيكا أمام منزله الخاص الكائن بنطاق الحي، بعد ورود شكاوى من الجيران من لتضررهم من الحواجز.

وقال السيد موسى، رئيس حي العجمي بالإسكندرية، إنه فور ورود شكاوى من سكان أحد الشوارع المتفرعة من شارع السلام بالبيطاش عن وجود حواجز وسلاسل حديدية، وضعها مؤدي المهرجانات حمو بيكا، بشكل أعاق الحركة تحركت حملة من إشغال الطريق لرفع تلك الحواجز.

وأضاف رئيس الحي، في تصريح صحفي، أنه جرى تحرير محضرا بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، متابعا "لا أعرفه بشكل شخصي ولا أحد فوق القانون."