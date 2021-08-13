التعليم: نتيجة الثانوية العامة 2021 الأسبوع المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تحافظ على حقوق كل الطلاب دون الإخلال بالقوانين وليعلم طلاب هذا العام وذويهم أن طلاب التقسيم الذين أدوا امتحانات الثانوية العامة العام الماضي والحالي، لن ينافسوهم على أماكن الجامعات وفي نفس الوقت طالب التقسيم المجتهد سوف يأخذ حقه الطبيعي أيضًا.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، في تصريحات عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك": "قلنا مرارًا أن النتيجة بين 15-18 أغسطس ولم نقرر أي شئ لأننا عاكفون على إعداد كل التفاصيل، ولا نعلم من يروج هذه المعلومات بلا علم".

وأوضحت الوزارة أنها ستعقد مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن النتائج فور الانتهاء منها وبعد التشاور مع التعليم العالي، ولن تصرح بأى شيء عن الدرجات قبل هذا المؤتمر منعًا للبلبلة وكى لا نقدم معلومات منقوصة.​