أربيل: اتفاق مع بغداد على آلية لسد الفراغ الأمني

ابوظبي - سيف اليزيد - هدى جاسم (بغداد)

أعلن إقليم كردستان العراق، أمس، التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية في بغداد بشأن آلية تشكيل قوات مشتركة لسد الفراغ الأمني شمالي البلاد.

وقال رئيس أركان قوات البيشمركة الفريق جمال ايمينكي، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع للجنة العسكرية العليا للتنسيق بين بغداد وحكومة الإقليم، إنه تم البت في المواضيع المتعلقة بمراكز التنسيق المشترك بين قوات البيشمركة والجيش في محافظات ديالى وكركوك ومخمور ونينوى وتفعيلها.

وأضاف: تم الاتفاق على هيكلية تشكيل الألوية التي كان قد تم الاتفاق عليها سابقاً، وأن موقع عملها سيكون في مناطق الفراغات الأمنية ما بين خط انتشار قوات البيشمركة وخط انتشار القوات الاتحادية، مؤكداً أنه سيتم تأمين ميزانية لهذه الألوية فيما يتعلق بالرواتب والمستلزمات والأليات والأسلحة، وسيكون ارتباطها مباشرة بوزارة الدفاع والعمليات المشتركة.

يذكر أن هناك بعض الأماكن في المناطق المتنازع عليها بين قوات البيشمركة والجيش العراقي فارغة من القوات، حيث تنشط فيها تحركات مسلحي «داعش».

وتشمل المناطق المتنازع عليها بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان مناطق عديدة بعضها ذات أغلبية كردية وأخرى تقطنها مجموعات عرقية مختلفة، وأبرزها كركوك وسنجار وخانقين.

وفي سياق آخر، أعلنت مديرية شبكات نقل الطاقة الكهربائية في محافظة صلاح الدين، أمس، سقوط برجين لنقل الطاقة بين سامراء وتكريت.

وقال مدير شبكات نقل الطاقة الكهربائية في صلاح الدين، صفاء رشيد، إن برجين لنقل الطاقة على خطي «سامراء - تكريت» سقطا، دون أن يتضح السبب المباشر ما تسبب بانقطاع الكهرباء عن المدينتين، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العراقية «واع». وأضاف، أن الملاكات الفنية في المديرية تواصل أعمالها لإعادة البرجين وإيصال الكهرباء إلى المدينتين.

كما أعلنت دائرة توزيع كهرباء ميسان تعرض أحد خطوطها للسرقة، مما تسبب بانقطاع للتيار الكهربائي في قضاء المجر الكبير. وقالت الدائرة في بيان، إن «الخط المغذي لمحطة المجر الكبير الثانوية تعرض لسرقة الأسلاك مما تسبب بخروجه عن العمل وإيقاف عمل المحطة، وعدم تزويد عدد من الأحياء والمناطق في قضاء المجر الكبير بالتيار الكهربائي». ووجهت دعوتها إلى الأجهزة الأمنية بضرورة وضع حد لمثل تلك الأعمال التخريبية مهما تكن الدوافع.

وفي وقت سابق أمس، أعلنت وزارة الكهرباء العراقية توسع الهجمات الإرهابية ضد المنظومة الوطنية في استهداف جديد لأبراج الطاقة في محافظة كربلاء، حيث تعرضت لعمل تخريبي بتفجير عبوات ناسفة أدت إلى تضرر برجين لنقل الطاقة في المحافظة.