“نيويورك تايمز”: أميركا تطلب من طالبان تجنيب سفارتها أي اقتتال مستقبلي في كابول

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 13 أغسطس 2021 01:11 صباحاً - كتبت لارا جايكس في صحيفة “نيويورك تايمز”: قال اثنان من المسؤولين الأمريكيين أنّ المفاوضين الأمريكيين يحاولون الحصول على تأكيدات من طالبان بأنهم لن يهاجموا السفارة الأمريكية في كابول إذا اجتاحت الجماعة المتطرفة العاصمة، في تحدّ مباشر لحكومة البلاد.

يسعى هذا الجهد ، الذي يقوده زلماي خليل زاد ، كبير المبعوثين الأمريكيين في محادثات مع طالبان ، إلى درء إجلاء السفارة، مع استيلاء المقاتلين بسرعة على المدن في جميع أنحاء أفغانستان. وقد وضع تقدم طالبان، السفارات في كابول، في حالة تأهب قصوى لتصاعد العنف في الأشهر المقبلة ، أو حتى أسابيع ، وأجبر القنصليات والبعثات الدبلوماسية الأخرى في أماكن أخرى من البلاد على الإغلاق.

يحاول الدبلوماسيون الأمريكيون الآن تحديد المدة التي قد يحتاجون فيها إلى إخلاء السفارة الأمريكية إذا أثبتت طالبان أنها أكثر تصميماً على التدمير من الانفراج. حثت السفارة يوم الخميس الأمريكيين الذين لا يعملون لدى الحكومة الأمريكية على مغادرة أفغانستان على الفور على متن رحلات تجارية.

يصرّ مسؤولو إدارة بايدن على أنه لا يوجد خطط فورية لسحب موظفي السفارة والذين يبلغ عددهم 4,000 موظفاً، بما في ذلك حوالي 1,400 أمريكياً ، فيما تُكمل القوات الأمريكية انسحابها رسمياً من البلاد.

وقالت وزارة الخارجية في بيان “نحن نسحب قواتنا من أفغانستان ، لكننا لا ننسحب من أفغانستان”. “على الرغم من أنّ القوات الأمريكية ستغادر ، إلا أنّ الولايات المتحدة ستحافظ على ارتباطها الدبلوماسي القوي مع أفغانستان.”

ووصف خمسة مسؤولين حاليين وسابقين المزاج داخل السفارة بأنه متوتر وقلق بشكل متزايد ، وأشار الدبلوماسيون في مقر وزارة الخارجية في واشنطن إلى شعورهم بالاكتئاب نتيجة لإمكانية إغلاقها ، بعد ما يقرب من 20 عاماً من استعادة مشاة البحرية الأمريكية للمبنى المحترق في ديسمبر 2001.

قام العديد من الأشخاص بإحياء المقارنة الكئيبة التي أراد الجميع تجنبها: سقوط سايغون في عام 1975 ، عندما تم إجلاء الأمريكيين من السفارة من على السطح بطائرة هليكوبتر.

تؤكد المخاوف ما كان لا يسبر غوره قبل بضع سنوات فقط ، عندما تواجد الآلاف من القوات الأمريكية في أفغانستان واستضافت السفارة الأمريكية في كابول أحد أكبر الموظفين الدبلوماسيين في العالم.

وقال رونالد إ.نيومان ، الذي كان السفير الأمريكي في أفغانستان من 2005 إلى 2007 وهو الآن رئيس الأكاديمية الأمريكية للدبلوماسية في واشنطن:” لا أعتقد أنّ الناس حتى الآن في النقطة التي سيقولون فيها أننا بحاجة إلى الخروج من الباب ، لكنهم سوف ينظرون إلى الباب كثيراً”.

ويأمل السيد خليل زاد في إقناع قادة طالبان بأنّه يجب على السفارة أن تظل مفتوحة وآمنة إذا كانت المجموعة تأمل في الحصول على مساعدات مالية أمريكية ومساعدات أخرى كجزء من حكومة أفغانية مستقبلية. وقالت قيادة طالبان أنها تريد أن يُنظر إليها على أنها مضيفة شرعية للبلاد ، وبأنها تسعى إلى إقامة علاقات مع القوى العالمية الأخرى ، بما في ذلك روسيا والصين ، ولو جزئياً، لتلقي الدعم الاقتصادي.

وأكد اثنان من المسؤولين جهود السيد خليل زاد ، التي لم يتم الإبلاغ عنها سابقاً ، بشرط عدم الكشف عن هويته لمناقشة المفاوضات الحساسة. ورفض المتحدث باسم وزارة الخارجية ، نيد برايس ، التعليق يوم الأربعاء ، لكنه قال أنّ التمويل سيكون مشروطاً بما إذا كانت الحكومات الأفغانية المستقبلية “سيكون لها أي مظهر من مظاهر المتانة.”

وقال السيد برايس: “الشرعية تُمنح ، وهي في الأساس تذكرة ، لمستويات المساعدة الدولية ، والمساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني”.

وتحذر حكومات أخرى طالبان بالفعل من أنها لن تتلقى مساعدات إذا تغلبت على الحكومة الأفغانية ، بالنظر إلى الثورة التي شنها مقاتلوها في جميع أنحاء البلاد في الأيام الأخيرة. وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس يوم الخميس أنّ برلين لن تعطي طالبان أي دعم مالي إذا حكمت أفغانستان في نهاية المطاف بشريعة إسلامية متشددة.

وفي مواقع أخرى حول العالم ، قال دبلوماسيون أمريكيون أنهم يراقبون عن كثب الوضع المحفوف بالمخاطر في كابول لكي يروا كيف ستوازن وزارة الخارجية التزامها الطويل الأمد بتحقيق الاستقرار في أفغانستان ضد حماية الأمريكيين الذين ما زالوا هناك مع انسحاب القوات العسكرية.

وتحدّث السيد نيومان عن عمليات الضغط والسحب بين البنتاغون ووزارة الخارجية في حالات مماثلة ، نظراً لمسؤولية الجيش عن القيام بعمليات الإجلاء وواجب الدبلوماسيين في الحفاظ على المساعدة والنفوذ الأمريكي حتى في مناطق الخطر.

وقال نيومان:” إذا انسحب الجيش مبكراً جداً ، فقد يكون ذلك غير ضرورياً ، وقد يكلفك الكثير سياسياً”. “إذا انتظر الدبلوماسيون لوقت متأخر جداً ، فسيبدو الأمر شبيهاً بعملية سايغون من السطح أو المغادرة من مقديشو بعد أن فقدوا كل شيء بالفعل ، مما يعرّض العسكريين للخطر. لذلك ليس هناك جانب صحيح مضمون.”

وأعرب مسؤول أمريكي كبير آخر عن قلقه هذا الأسبوع من سقوط عواصم المقاطعات في جميع أنحاء أفغانستان ، وقال أنه إذا اتبعت مدن أخرى ، ولا سيما مزار الشريف ، المدينة الشمالية الرئيسية الوحيدة التي لا تزال تحت سيطرة الحكومة ، فإنّ الوضع قد يتدهور بسرعة. لكن مسؤولي البنتاغون أشاروا أيضاً إلى أنّ الكوماندوز الأفغان يقاتلون بشدة في لشكار غاه وقندهار وقد أوقفوا حتى الآن تقدم طالبان هناك.

ومع ذلك ، قال مسؤولون في واشنطن وكابول ، أنّ السفارة تعقد اجتماعات منتظمة للجنة عمل الطوارئ ، التي تم إنشاؤها في كل منصب دبلوماسي أمريكي لتقييم ما إذا كان الإخلاء ضرورياً أم لا. يتم تصنيف محتوى الاجتماعات على أنها سرية ، جزئياً ، كونهم يراجعون المعلومات الاستخباراتية حول سيناريوهات هجوم محددة.

لم يناقش ممثلو مقر وزارة الخارجية في واشنطن والسفارة الأمريكية في كابول عدد المرات التي كانت تجتمع فيها اللجنة.

ولا يمكن للجنة إلا أن تقدم توصيات ، وسيكون الأمر متروكاً لدبلوماسي السفارة الأعلى، و في هذه الحالة ، روس ويلسون ، القائم بالأعمال في كابول، أن يأمر بالإخلاء بعد التشاور مع كبار المسؤولين في واشنطن. حذر السيد ويلسون طالبان يوم الخميس من أنّ ” محاولات احتكار السلطة من خلال العنف والخوف والحرب لن تؤدي إلا إلى العزلة الدولية.”

وابتداء من نيسان، بدأت السفارة بإرسال موظفين غير أساسيين إلى الوطن ، حيث أصبح الأمن أكثر صعوبة في كابول. وقد سُمح للموظفين الآخرين بالمغادرة ، دون عقوبة إلى حياتهم المهنية ، إذا شعروا أنهم في خطر.

وقال أحد الدبلوماسيين أنّ عدداً مما وصفهم بالعناصر العسكرية الصغيرة قد تم إحضارهم مؤخراً لتعزيز السفارة ، التي تقع داخل ما هو على الأرجح أكثر المجمعات صلابة في المنطقة الدولية في كابول ، حيث توجد البعثات الدبلوماسية والحكومة الأفغانية.

وفي الوقت نفسه ، قال مسؤولون أنّ عدداً أقل من الدبلوماسيين يتناوبون في كابول ليحلوا محل الزملاء الذين غادروا لمواصلة تقليص عدد الأمريكيين المنتشرين هناك. وقد أثار ذلك مخاوف في السلك الدبلوماسي الأمريكي من أنّ السفارة ستواجه مشكلة في توظيف الموظفين لسنوات قادمة.

وقال إريك روبين ، رئيس الاتحاد الذي يمثل ضباط الخدمة الخارجية المهنية والسفير السابق في بلغاريا: “إنه وقت مؤلم”. وقال أنّ حوالي ربع السلك الدبلوماسي الأمريكي الحالي قد تم نشره إما في أفغانستان أو العراق على مدى السنوات العشرين الماضية ولا يزال مستثمراً عاطفياً في مناطق الحرب التي عملوا فيها.

قال السيد روبن: “كان هناك الكثير من التضحيات”. “كل من خدم هناك في الغالب خدم بدون أسرته، وفي ظل ظروف صعبة ؛ وفي بعض الأحيان تحت نيران الهاون. لذلك لم يكن الأمر سهلاً.”

وفي الآونة الأخيرة في الشهر الماضي ، أعرب كبار المسؤولين في السفارة في كابول عن ثقتهم في إمكانية إجلاء الموظفين هناك بسرعة إذا لزم الأمر ، مشيرين إلى أنّ عدداً كافياً من الرحلات الجوية التجارية التي تغادر من مطار العاصمة الدولي كل يوم يمكنها استيعاب موظفي المجمع.

ومع ذلك ، من غير الواضح ما إذا كان الإخلاء سيشمل جميع الموظفين الأجانب في السفارة إلى جانب المواطنين الأمريكيين ، فيما يعتبر مصير الموظفين الأفغان الذين سيتم استهدافهم جميعاً، ولكن بالتأكيد من قبل طالبان لمساعدة الولايات المتحدة، مصدر قلق كبير لكبار المسؤولين ، وفقاً لعدة أشخاص على دراية بالمناقشات.

وقال مسؤولون أيضاً أنّ إدارة بايدن تشعر بالقلق من أنّ إخلاء السفارة الأمريكية يمكن أن يخلق تأثير الدومينو الذي يسرع رحيل البعثات الدبلوماسية الأخرى والدعم الدولي، وهذا بدوره يؤدي إلى انهيار الحكومة الأفغانية.

وقال السيد روبين: “أنا متأكد تماماً من أنه لا يوجد أحد في مصلحة التمثيل الخارجي لدينا والذي يشارك في هذا الجهد، يدافع عن إغلاق وإخلاء السفارة”.

وفي حين أنّ القرارات المتعلقة بأمن السفارة تلوّح في الأفق ، قال: “لا يوجد سبب للاعتقاد بأنه هناك تهديد أمني وشيك لشعبنا.”

وقال السيد روبين:” من الواضح أنّ أول شيء هو المهمة ، والمهمة تتغير”. “لكنني لا أعتقد أنّ أي شخص سيقترح الانسحاب.”